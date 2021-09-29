"Старая синьора" остановила обладателя трофея: "Ювентус" на характере выиграл у "Челси" в Лиге чемпионов (видео)

"Старая синьора" остановила обладателя трофея: "Ювентус" на характере выиграл у "Челси" в Лиге чемпионов (видео)

"Старая синьора" единолично возглавила свой квартет.

Туринский "Ювентус" обыграл лондонский "Челси" в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Альянц Стэдиум" завершилась со счетом 1:0.

Поединок получился небогатым на моменты. В первом тайме самый лучший шанс забить был у Ромелу Лукаку - бельгиец пробивал ногой метров с 13 после нацеленной передачи с углового, но послал мяч по центру ворот. Войцех Щенсны со второй попытки сферу забрал.

"Старая синьора" до перерыва и вовсе выглядела не лучшим образом, но в дебюте второго тайма она неожиданно забила первым же ударом в створ ворот Эдуара Менди. Это Федерико Кьеза пробил в девятку из пределов штрафной площади после паса Федерико Бернардески.

Пропустив, "Челси" прижал "старую синьору" к ее воротам, но остроты в атаке действующему победителю турнира не хватало. Реальный момент отыграться уже на 83-й минуте упустил тот же Лукаку, пробивший выше ворот метров с восьми.

В другом матче 2-го тура группы H российский "Зенит" в Санкт-Петербурге разгромил шведский "Мальме" со счетом 4:0.

В первом туре "Ювентус" в гостях нанес поражение "Мальме" (3:0), а "Челси" дома скромно обыграл "Зенит" (1:0).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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