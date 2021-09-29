"Стара синьйора" зупинила володаря трофею: "Ювентус" на характері виграв у "Челсі" в Лізі чемпіонів (відео)

"Стара синьйора" зупинила володаря трофею: "Ювентус" на характері виграв у "Челсі" в Лізі чемпіонів (відео)

Команда Массіміліано Аллегрі одноосібно очолила свій квартет.

Туринський " Ювентус " обіграв лондонський " Челсі " у домашньому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Альянц Стедіум" завершилася з рахунком 1:0.

Поєдинок вийшов небагатим на моменти. У першому таймі найкращий шанс забити був у Ромелу Лукаку - бельгієць пробивав ногою метрів із 13 після націленої передачі з кутового, але послав м'яч центром воріт. Войцех Щенсни із другої спроби забрав сферу.

"Стара синьйора" до перерви і зовсім виглядала не найкращим чином, але в дебюті другого тайму вона несподівано забила першим ударом у площину воріт Едуара Менді. Це Федеріко К'єза пробив у дев'ятку з меж карного майданчика після пасу Федеріко Бернардескі.

Пропустивши, "Челсі" притиснув "стару синьйору" до її воріт, але гостроти в атаці чинному переможцю турніру не вистачало. Реальний момент відігратися вже на 83-й хвилині втратив той же Лукаку, який пробив вище воріт метрів із восьми.

В іншому матчі 2-го туру групи H російський "Зеніт" у Санкт-Петербурзі розгромив шведський "Мальме" з рахунком 4:0.

У першому турі "Ювентус" у гостях завдав поразки "Мальме" (3:0), а "Челсі" вдома скромно обіграв "Зеніт" (1:0).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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