У німецькому порту торнадо підхоплював людей і жбурляв у воду: відео

У німецькому порту торнадо підхоплював людей і жбурляв у воду: відео

За попередніми даними, від потужного удару стихії постраждало семеро осіб, троє з них — з важкими травмами.

Увечері в середу, 29 вересня, у німецькому портовому місті Кіль на березі Балтійського моря з’явився потужний торнадо, який зривав дахи, піднімав у повітря різні предмети на вулицях і навіть підхоплював людей.

Як повідомляє видання Stern, в результаті розгулу стихії постраждало щонайменше семеро осіб.

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Потужний торнадо пройшов біля берега, у цей час на пристані перебували люди, які й постраждали. За даними поліції, торнадо підкинуло кількох людей у повітря, після чого вони впали у воду.

Екстрені служби, які зараз працюють на місці надзвичайної події, госпіталізували 6 осіб, троє з яких - у важкому стані. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

"На основі фотографій ми припускаємо, що це був смерч", - сказав у коментарі журналістам Майкл Баудіц з німецької метеорологічної служби (DWD).

Нагадаємо, раніше у Мережі опублікували відео з вантажівкою, яка потрапляє в торнадо в американському штаті Пенсільванія.

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