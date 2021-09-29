В немецком порту торнадо подхватывал людей и швырял в воду: видео

В немецком порту торнадо подхватывал людей и швырял в воду: видео

По предварительным данным, от мощного удара стихии пострадали семь человек, трое из них — с тяжелыми травмами.

Вечером в среду, 29 сентября, в немецком портовом городе Киль на берегу Балтийского моря появился мощный торнадо, который срывал крыши, поднимал в воздух разные предметы на улицах и даже подхватывал людей.

Как сообщает издание Stern, в результате разгула стихии пострадали по меньшей мере семь человек.

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Мощный торнадо прошел у берега, в это время на пристани находились и пострадавшие люди. По данным полиции, торнадо подбросило несколько человек в воздух, после чего они упали в воду.

Экстренные службы, работающие сейчас на месте чрезвычайного происшествия, госпитализировали 6 человек, трое из которых — в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

"На основе фотографий мы предполагаем, что это был смерч", – сказал в комментарии журналистам Майкл Баудиц из немецкой метеорологической службы (DWD).

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео с грузовиком, который попадает в торнадо в американском штате Пенсильвания.

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