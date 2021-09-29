В Украине утилизируют десятки тысяч доз вакцины Pfizer: причина

Вакцину AstraZeneca, срок хранения которой истекает в октябре, используют до конца сентября.

Министерство здравоохранения Украины утилизирует крупную партию вакцины от коронавируса – более 34 тыс. доз. В Минздраве подозревают нарушение условий хранения препарата.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с представителями СМИ 29 сентября, передает журналистка ТСН.ua.

"Раньше была информация, что при транспортировке вакцины Pfizer был нарушен температурный режим. Мы эту вакцину забрали и начали расследование. У нас действительно не было четких доказательств, что температурный режим был нарушен. Именно поэтому она сохраняется на складе", – рассказал Ляшко.

Речь идет о более чем 34 тыс. доз Pfizer. В настоящее время судебный процесс между поставщиком и логистом.

"Мы четко следим за соблюдением температурного режима и не можем допустить использования вакцины, в которой могут быть нарушены условия хранения", — заверил министр.

Что касается вакцины AstraZeneca, срок хранения которой истекает в октябре — таких доз вчера было 1700, сегодня осталось лишь 600 доз. Ляшко обещает, что всю ее завтра, 30 сентября, используют.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, прививают ли в Украине просроченной вакциной от COVID-19. Министр прокомментировал слухи, что якобы более трех миллионов доз вакцин, завезенных в Украину, — в октябре-ноябре будут на грани срока использования.

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