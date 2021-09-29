Ситуация на Донбассе: боевики сбросили ВОГ и ранили двух бойцов

Ситуация на Донбассе: боевики сбросили ВОГ и ранили двух бойцов

Оккупанты продолжают срывать тишину.

За прошедшие сутки, 28 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была под контролем. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, не изменилась.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй — из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья — удовлетворительное.

В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

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