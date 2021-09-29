Втік від знущань російських кураторів: озброєний 23-річний бойовик здався українським військовим

У компанії терористів хлопець вперше спробував наркотики і невдовзі став наркозалежним. За його словами, окупанти постійно вживають наркотики та алкоголь.

У вівторок, 28 вересня, на Донбасі озброєний автоматом бойовик так званої "ЛНР" добровільно здався українським військовим.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Втікачала помітили бійці, які перебували на бойовому чергуванні. Як тільки бойовик наблизився, військові швидко обеззброїли його і одразу ж доповіли своєму командиру.

23-річний хлопець був учасником одного з незаконних збройних формувань, що базується в окупованій Кадіївці. Він був механіком-водієм і мав "звання" — "молодший сержант".

Бойовик приєднався до лав окупаційних найманців ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. Туди його привів рідний батько, який "служив" у сусідньому підрозділі. Юнаку пообіцяли високу зарплатню, видали зброю.

У компанії терористів хлопець вперше спробував наркотики і невдовзі став наркозалежним. За його словами, окупанти постійно вживають наркотики та алкоголь. Бойовик запевняє, що вирішив добровільно перейти на підконтрольну українській владі територію. Причиною такого рішення називає знущання та приниження як від російських кураторів, так і від місцевих терористів.

"Навіть мінні поля, які понаставляли російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями та банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками у спину – не зупинили перебіжчика", — зазначили у штабі

Наразі із ним працюють слідчі. Якщо правоохоронці доведуть, що хлопець не скоював тяжких злочинів проти людей, його звільнять від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики скинули ВОГ і поранили двох бійців.

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