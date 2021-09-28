Без батька залишилося двоє дітей: стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі 26 вересня

Без батька залишилося двоє дітей: стало відоме ім'я бійця, який загинув на Донбасі 26 вересня

49-річний Віктор Молостов перебував у лавах ЗСУ від 2015 року.

Стало відоме ім’я військовослужбовця який 26 вересня підірвався на вибуховому пристрої в зоні ООС. Це старший солдат Віктор Молостов з Харківської області.

Про це інформує пресслужба Сахновщинської територіальної громади.

Віктор Молостов був старшим солдатом, командиром бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він був мобілізований у 2015-2016 роках. Після мобілізації вирішив продовжити захищати Україну і уклав військовий контракт.

У 49-річного бійця залишилися дружина та двоє дітей.

Церемонія прощання із загиблим героєм відбудеться 29 вересня о 12:00 у с. Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

Нагадаємо, що 26 вересня у зведенні штабу ООС повідомили, що 2 військових ЗСУ підірвалися на невідомому ворожому вибуховому пристрої. Один із них загинув.

Новини з фронту: загинув український воїн - він підірвався на ворожому вибуховому пристрої

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