Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу, один боєць потрапив під ворожий обстріл

Окупанти продовжують стріляти.
Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.
- В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
- В районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.
Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню.
Один військовослужбовець отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.
Наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Нагадаємо, у Росії та Білорусі біля українських кордонів досі перебувають батальйонно-тактичні групи російської армії, попри завершення півтора тижні тому навчань "Захід-2021".