Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу, один боєць потрапив під ворожий обстріл

Ситуація на Донбасі: бойовики зривають тишу, один боєць потрапив під ворожий обстріл

Окупанти продовжують стріляти.

Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню.

Один військовослужбовець отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.

Наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо, у Росії та Білорусі біля українських кордонів досі перебувають батальйонно-тактичні групи російської армії, попри завершення півтора тижні тому навчань "Захід-2021".

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