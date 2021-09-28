Україну накриє потужна дводенна магнітна буря

Її потужність п'ять балів.

Сьогодні, 28 вересня, Землю накриє магнітна буря "червоного" рівня.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 вересня.

Також читайте Метеозалежні: що таке магнітні бурі та чи справді вони можуть викликати головний біль

Вона триватиме аж два дні - до 30 вересня. Потужність бурі науковці оцінюють у п'ять балів – це екстремально сильна геомагнітна буря. Фахівці попереджають, що вона здатна викликати у людини запаморочення, головний біль та нудоту, а також спричинити збої в роботі техніки.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Під їхню дію в першу чергу потрапляють метеозалежні та літні люди, вагітні, а також люди з хронічними хворобами.

Новини світу: Землю накриє магнітна буря "червоного рівня"

Як повідомлялося, поки у світовому науковому співтоваристві немає одностайності щодо впливу магнітних бур на здоров'я і самопочуття людей. Але поки вчені сперечаються, чи дійсно магнітні бурі впливають на людей, найкраще спостерігати за своїм організмом, адже ймовірно, що самопочуття може погіршитися.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання