Украину накроет мощная двухдневная магнитная буря

Ее мощность пять баллов.

Сегодня, 28 сентября, Землю накроет магнитная буря "красного" уровня.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 сентября.

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Она продлится два дня — до 30 сентября. Мощность бури ученые оценивают в пять баллов — это экстремально сильная геомагнитная буря. Специалисты предупреждают, что она способна вызвать у человека головокружение, головная боль и тошноту, а также сбои в работе техники.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Под их действие в первую очередь попадают метеозависимы и пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими болезнями.

Новости мира: Землю накроет магнитная буря "красного уровня"

Как сообщалось, пока в мировом научном сообществе нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Но пока ученые спорят, действительно ли магнитные бури влияют на людей, лучше всего наблюдать за своим организмом, ведь вероятно, что самочувствие может ухудшиться.

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