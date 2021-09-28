На Крите произошло самое мощное за 60 лет землетрясение: минимум 20 травмированных

На Крите произошло самое мощное за 60 лет землетрясение: минимум 20 травмированных

Один человек погиб.

На Крите произошло землетрясение: количество раненых возросло до 20 человек.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 28 сентября.

Также читайте На юге Турции вспыхнули новые пожары

Популярный среди украинских отдыхающих греческий остров встряхнуло накануне. Сейсмологи говорят, что это было самое мощное землетрясение за 60 лет.

Толчки магнитудой около шести баллов вызвали обвалы горных пород.

В столице острова, городе Ираклион, повреждены десятки домов. Погиб строитель, работавший на восстановлении церкви. Его тело нашли под обломками храма. В районе Ираклиона объявили чрезвычайное положение.

Как сообщалось, на Канарах не успокоится вулкан Кумбре-Вьеха: в нем открылась новая трещина, откуда вытекает еще больше лавы. Потоки лавы уже выжгли более двухсот гектаров на острове Ла Пальма. С трехкилометровой зоны вокруг горы эвакуировали всех жителей. Разрушены полтысячи домов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку