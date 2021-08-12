Магнитные бури в сентябре: когда наступят и как уберечься

Эксперты прогнозируют, что на Земле 6 и 26 сентября возможны магнитные бури.
В сентябре 2021 года ожидаются всего 2 магнитные бури, но они будут очень мощными.
Когда их ожидать и как обезопасить себя от магнитных бурь — в материале ТСН.ua.
Расписание магнитных бурь в сентябре 2021 года
Первая магнитная буря проявит свою активность 6 сентября. Мощный поток солнечного ветра, вызван сильной вспышкой, достигнет Земли. Прежде всего на это отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт или инсульт.
Вторая волна накроет планету 26 сентября. Буря будет особенно мощной, поэтому плохое самочувствие могут почувствовать абсолютно все люди, а особенно, метеозависимые. Стоит по возможности отказаться в эти дни от физического или интеллектуального труда, важных встреч, решений и т.п.
На фоне мощных магнитных бурь врачи регистрируют волну инфарктных состояний, поэтому людям в зоне риска нужно быть особенно осторожными.
Отметим, что метеозависимые люди ощущают приближение бури и без предупреждения.
Симптомы:
- Головные боли, мигрень, бессонница, скачки артериального давления;
- Раздражительность и вспышки гнева, эмоциональная нестабильность;
- Рассеянность, усталость, упадок сил, снижение концентрации;
- Снижение сексуальной активности;
- Потеря аппетита;
- Обострение хронических заболеваний;
- Учащение сердцебиения, тахикардия.
Профилактика:
- Приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;
- Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи;
- Полноценный сон — не менее 7-8 часов в день;
- Пить травяной чай — из ромашки, мяты, липы и т.п;
- По возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе;
- Отложить принятие важных решений на более благоприятное время;.
Если соблюдать эти несложные условия, последствия пройдут практически незаметно для организма. Но стоит отметить, что полной защиты от магнитных бурь не существует.
Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Пока мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей.
Но пока ученые спорят, действительно ли магнитные бури влияют на людей, лучше всего наблюдать за своим организмом, ведь вероятно, что самочувствие может ухудшиться.