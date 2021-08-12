Магнитные бури в сентябре: когда наступят и как уберечься

Магнитные бури в сентябре: когда наступят и как уберечься

Эксперты прогнозируют, что на Земле 6 и 26 сентября возможны магнитные бури.

В сентябре 2021 года ожидаются всего 2 магнитные бури, но они будут очень мощными.

Когда их ожидать и как обезопасить себя от магнитных бурь — в материале ТСН.ua.

Расписание магнитных бурь в сентябре 2021 года

Первая магнитная буря проявит свою активность 6 сентября. Мощный поток солнечного ветра, вызван сильной вспышкой, достигнет Земли. Прежде всего на это отреагируют гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт или инсульт.

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Вторая волна накроет планету 26 сентября. Буря будет особенно мощной, поэтому плохое самочувствие могут почувствовать абсолютно все люди, а особенно, метеозависимые. Стоит по возможности отказаться в эти дни от физического или интеллектуального труда, важных встреч, решений и т.п.

На фоне мощных магнитных бурь врачи регистрируют волну инфарктных состояний, поэтому людям в зоне риска нужно быть особенно осторожными.

Отметим, что метеозависимые люди ощущают приближение бури и без предупреждения.

Симптомы:

Головные боли, мигрень, бессонница, скачки артериального давления;

Раздражительность и вспышки гнева, эмоциональная нестабильность;

Рассеянность, усталость, упадок сил, снижение концентрации;

Снижение сексуальной активности;

Потеря аппетита;

Обострение хронических заболеваний;

Учащение сердцебиения, тахикардия.

Профилактика:

Приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;

Отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи;

Полноценный сон — не менее 7-8 часов в день;

Пить травяной чай — из ромашки, мяты, липы и т.п;

По возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе;

Отложить принятие важных решений на более благоприятное время;.

Если соблюдать эти несложные условия, последствия пройдут практически незаметно для организма. Но стоит отметить, что полной защиты от магнитных бурь не существует.

Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Пока мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей.

Но пока ученые спорят, действительно ли магнитные бури влияют на людей, лучше всего наблюдать за своим организмом, ведь вероятно, что самочувствие может ухудшиться.

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь – астролог Розалия Романова

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