TAYANNA призналась, что раньше страдала от комплексов

Звезда смогла избавиться от них.

Украинская певица TAYANNA, которая недавно показала своего возлюбленного, рассказала о своих комплексах.

Исполнительница поделилась, что женщины часто закрываются в себе, думают, что о них скажет общество. Они не верят в себя и свои силы, вечно сидят на диетах. Певица призналась, что и сама пережила немало подобных проблем.

"Сколько же у меня было комплексов раньше, которые оказывали большое влияние на все сферы моей жизни и не давали мне полностью раскрыть свой потенциал", — откровенно рассказала TAYANNA.

TAYANNA рассказала о своих комплексах / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Однако, знаменитость смогла избавиться от своих комплексов. И начала наслаждаться жизнью.

"Это звучит просто, но мало кто реально может до этого дойти. Мне помогли сделать это духовные практики", — подчеркнула звезда.

Напомним, недавно о своих комплексах рассказывала и другая знаменитость. 16-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что стеснялась своего носа и была не в восторге от вьющихся волос.

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