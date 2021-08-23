16-летняя дочь Оли Поляковой рассказала о своих комплексах

Маша поделилась, что уже приняла свою внешность.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария рассказала о своих комплексах из-за внешности.

В фотоблоге 16-летняя модель поделилась, что ей не нравилось. Так, девушка стеснялась своего носа и была не в восторге от вьющихся волос. Юная исполнительница добавила, что уже приняла свое отражение в зеркале.

instagram.com/mashapolyakova

"Знаете, всю жизнь я выпрямляла свои кудряшки, прятала горбинку на носу... И что я могу сказать — любите себя и принимайте, ведь то, что вам дано от рождения и делает вас самими собой! Так что, никого не слушайте!!! Идеалов красоты не существует", — поделилась Полякова.

Одной из первых оставила комментарий под сообщением звездная мама Марии. Певица похвалила дочь: "Моя разумашка".

Не остались в стороне и подписчики девушки.

Молодец, так держать! Не слушай никого, живи в кайф, это твоя жизнь, твой выбор, двигайся!!! Люби себя, потому что мы все неповторимые и особые

Красавица

Кудри — огонь

Напомним, недавно 16-летняя дочь Оли Поляковой показала нового бойфренда и слилась с ним в страстном поцелуе. Девушка опубликовала откровенное видео.

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