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Курс доллара и евро на 28 сентября

Курс доллара и евро на 28 сентября

УНІАН

Стоимость доллара составляет 26,65 грн, а евро — 31,17 грн.

Во вторник, 28 сентября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 28 сентября:

  • Доллар США — 26,65 грн (плюс 1 коп)
  • Евро — 31,17 грн (минус 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 27 сентября:

  • Доллар США — 26,6/26,8 грн.
  • Евро — 31,05/31,40 грн.

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