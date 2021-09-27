Курс доллара и евро на 28 сентября

Стоимость доллара составляет 26,65 грн, а евро — 31,17 грн.
Во вторник, 28 сентября, доллар подорожает, а евро — подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 28 сентября:
- Доллар США — 26,65 грн (плюс 1 коп)
- Евро — 31,17 грн (минус 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 27 сентября:
- Доллар США — 26,6/26,8 грн.
- Евро — 31,05/31,40 грн.
Читайте также:
- Прогноз курса доллара и евро в неделю
- Бюджет-2022: основные цифры.
- "Гордитесь тем, кто вы есть": семь советов Билла Гейтса об успехе, деньгах и бизнесе.