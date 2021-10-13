Эллерт воплотил мечту Ксении Мишиной и растрогал романтическим поступком

Шоумен расставил точки над "и" в отношениях с актрисой.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, вероятно, устал от постоянных вопросов о том, вместе ли они с актрисой Ксенией Мишиной.

Поэтому шоумен не словом, а делом показал что же между ними с Ксенией происходит. Так, Александр решил воплотить в жизнь одну из мечт артистки.

"Еще в "Холостячке" Ксю сказала: "Я так хочу, чтобы свечами было написано "Люблю тебя!" и чтобы с какого-то балкона это все было видно". Как вы поняли, в проекте я этого не сделал", — объяснил Эллерт.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / stb.ua

Причудливый Александр решил это сделать, однако несколько видоизменил мечту. Он нанял самолет, на котором полетел с Мишиной над вечерним Киевом. Причем Мишина думала, что они участвуют в рекламе:

"Ни для кого не секрет, что я боюсь высоты, поэтому съемки ночного Киева с высоты птичьего полета для меня было допэкстрим условие. Для Ксю это была история, мы просто полетаем, типа реклама вертолетной площадки. А на самом деле внизу девушки из декор-студии просто как муравейник под крики "быстрее" расставляли эти колбы, потому что у них было всего минут 15", — рассказал Эллерт.

Эллерт с колб со свечами составил "Люблю тебя Ксю" / instagram.com/ellert_a

А на самой вертолетной площадке колбы нельзя было поставить, потому что от лопастей вертолета они бы упали и разбились.

В самых сторис Эллерт Мишину не показал, да и сама Ксения у себя в Instagram об этом не рассказала. Однако в видео с надписью слышно, как счастливая актриса кричит "класс". Вероятно, ей понравилось.

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