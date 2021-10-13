Дерево розчавило три автомобілі: в Одесі негода накоїла лиха

Дерево розчавило три автомобілі: в Одесі негода накоїла лиха

Через дощ впала величезна акація.

В Одесі через негоду, про яку заздалегідь попереджали в міській раді, впало величезне дерево. Гілками воно придавило кілька автомобілів.

Про це пишуть в місцевих телеграм-каналах.

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Як стало відомо, інцидент стався на перехресті вулиць Юрія Олеші і Буніна. Там впала величезна акація. Гілками вона накрила три припаркованих на узбіччі автомобіля, а також паралізувала рух пішоходів.

Нагадаємо, що у Дніпрі на чоловіка впало сухе дерево. Онуків, з якими він гуляв, не зачепило дивом. З переломами обох ніг потерпілого госпіталізували в лікарню.

Новини України: в Одесі сталася автотроща через дерево

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