В Польше в общежитии нашли мертвым 22-летнего студента из Украины

Студент выпал из окна третьего этажа. Польские правоохранители предполагают, что юноша покончил жизнь самоубийством.
В польском Люблине из окна выпал 22-летний украинский студент. Парень погиб на месте.
Об этом сообщает местный сайт Spottedlublin.pl со ссылкой на данные польской прокуратуры.
Трагический инцидент произошел в одном из студенческих общежитий Люблинского технологического университета. Тело парня обнаружили у входа в общежитие. Студент выпал из окна третьего этажа. Врач, прибывший на место происшествия, лишь констатировал смерть украинца.
Польские правоохранители исключили, что к гибели 22-летнего парня причастны посторонние лица и предполагают, что юноша покончил жизнь самоубийством.
Генеральное консульство Украины в Люблине пока не прокомментировало эту информацию.
Напомним: