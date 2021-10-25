Крокодил поселился у буддистских монахов и стал вегетарианцем

Рептилия съедает за день только килограмм вареного риса.

Крокодил по кличке Бабиана, который поселился в пруду буддистского монастыря в индийском штате Керала, уже более 70 лет живет рядом с монахами и стал вегетарианцем.

Об этом сообщает издание Great Indian Mutiny.

Монахи утверждают, что рептилия совсем не агрессивна и полностью не ест мяса. "Он даже не нападает на рыбу в озере", — утверждает один из местных жителей Чандра Пракаш.

Монахи кормят крокодила просто из рук — рис кладут ему в пасть дважды в день: в восемь часов утра и в полдень или вечером.

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Опрошенные изданием эксперты сомневаются, что рептилия прожила так долго, не потребляя животного белка. Зоолог Анирбан Чаудхари предположил, что крокодил в храмовом пруду может питаться в основном рыбой, а рис потребляет из-за условного рефлекса, который у него выработался.

Так или иначе, но крокодил Бабиана стал местной дотопримечательностью и много туристов приезжает в храм Ананта Падманабхасвами, чтобы посмотреть на него.

Напомним, ранее 8-летняя жительница американского штата Калифорния приехала на каникулы в Мексику и попала в пасти крокодила.

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