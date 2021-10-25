Крокодил поселився у буддистських монахів та став вегетаріанцем

Рептилія з’їдає за день лише кілограм вареного рису.
Крокодил на прізвисько Бабіана, який оселився в ставку буддистського монастиря в індійському штаті Керала, уже понад 70 років живе поруч з монахами і став вегетаріанцем.
Про це повідомляє видання Great Indian Mutiny.
Монахи стверджують, що рептилія зовсім не агресивна і цілком не їсть м’яса. “Він навіть не нападає на рибу в озері”, - стверджує один із тутешніх мешканців Чандра Пракаш.
Монахи годують крокодила просто з рук — рис кладуть йому в пащу двічі на день: о восьмій годині ранку та опівдні або ввечері.
Опитані виданням експерти сумніваються, що рептилія прожила так довго, не споживаючи тваринного білка. Зоолог Анірбан Чаудхари припустив, що крокодил в храмовому ставку може харчуватися в основному рибою, а рис споживає через умовний рефлекс, який в нього виробився.
Хай там як, але крокодил Бабіан став місцевою привабою і багато туристів приїжджає до храму Ананта Падманабхасвамі, щоб подивитися на нього.
Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.