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Крокодил поселився у буддистських монахів та став вегетаріанцем

Крокодил поселився у буддистських монахів та став вегетаріанцем

Крокодил поселився у буддистських монахів та став вегетаріанцем

Фото: Twitter / Bharathi M Kumar

Рептилія з’їдає за день лише кілограм вареного рису.

Крокодил на прізвисько Бабіана, який оселився в ставку буддистського монастиря в індійському штаті Керала, уже понад 70 років живе поруч з монахами і став вегетаріанцем. 

Про це повідомляє видання Great Indian Mutiny.

Монахи стверджують, що рептилія зовсім не агресивна і цілком не їсть м’яса.  “Він навіть не нападає на рибу в озері”, - стверджує один із тутешніх мешканців Чандра Пракаш.

Монахи годують крокодила просто з рук — рис кладуть йому в пащу двічі на день: о восьмій годині ранку та опівдні або ввечері.

Опитані виданням експерти сумніваються, що рептилія прожила так довго, не споживаючи тваринного білка. Зоолог Анірбан Чаудхари припустив, що крокодил в храмовому ставку може харчуватися в основному рибою, а рис споживає через умовний рефлекс, який в нього виробився.

Хай там як, але крокодил Бабіан став місцевою привабою і багато туристів приїжджає до храму Ананта Падманабхасвамі, щоб подивитися на нього. 

Нагадаємо, раніше 8-річна мешканка американського штату Каліфорнія приїхала на канікули до Мексики і потрапила до пащі крокодила.

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