Молдова впервые в истории страны закупит газ не в России

Молдова впервые в истории страны закупит газ не в России

Правительство Молдовы подписало контракт на поставку 1 миллиона кубометров топлива с польской компанией.

Молдова впервые за 30 лет купила газ не в России. Государственный концерн "Энергоком" подписал контракт на испытательный срок с польской компанией PGNiG на поставку газа.

Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спин а.

Как он отметил, правительство Молдовы подписало контракт на поставку 1 миллиона кубометров топлива. Во время тендера, который был объявлен в прошлую пятницу, компания "Энергоком" получила семь предложений.

"Это первая закупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова. По анонсированным трендом "Энергоком" получил 7 предложений. Пробный сбор приходит для проверки импортной мощности газа из альтернативных источников и доходит до размаха низкого давления в системе газоснабжения", — написал министр.

Также он подчеркнул, Республика Молдовы продолжает вести переговоры с РФ и компанией '' Газпром "о подписании долгосрочного соглашения о доставке природного газа. В условиях снижения давления со стороны национальной распределительной сети, приобретение из альтернативных источников позволяет поддерживать доставку природного газа потребителям.

Цена газа для граждан Молдовы остается без изменений.

Нагадаемо, парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧС начал действовать от 22 октября. Впоследствии премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилице обратилась к Украине с просьбой помочь определенным объемом газа.

Календарь недели: насколько газовый кризис в Европе затронет Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку