Украина предоставит взаймы газ Молдове, — секретарь СНБО Данилов

СНБО обратится в Кабинет министров, чтобы там рассмотрели вопрос помощи Молдове.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины приняли решение предоставить взаймы газ Молдове, которая обратились за помощью к Украине.

Об этом 22 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня получил письмо от премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилице с просьбой о помощи стране определенным объемом газа во избежание сложной ситуации из-за того, что "Газпром" ведет там шантаж", — сказал Алексей Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, этот газ будет поставляться не за деньги, его предоставят на определенный период для того, чтобы потом Молдова этот газ смогла вернуть Украине. Также он добавил, что СНБО решил обратиться в Кабинет министров, чтобы они рассмотрели вопрос помощи Молдове.

"Мы понимаем, что такую помощь Молдове сможем предоставить", — пидрезюмував он.

Напомним, парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧП начал действовать от 22 октября.

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