Україна надасть в позику газ Молдові, - секретар РНБО Данілов

РНБО звернеться до Кабінету міністрів, аби там розглянули питання допомоги Молдові.

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України ухвалили рішення надати в позику газ Молдові, яка звернулися за допомогою до України.

Про це 22 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні отримав лист від прем'єр-міністра Молдови Наталії Гавриліце з проханням допомоги країні певним обсягом газу для уникнення складної ситуації через те, що "Газпром" веде там шантаж", - сказав Олексій Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, цей газ буде постачатися не за гроші, його нададуть на певний період для того, аби потім Молдова цей газ змогла повернула Україні. Також він додав, що РНБО вирішила звернутися до Кабінету міністрів, аби вони розглянули питання допомоги Молдові.

"Ми розуміємо, що таку допомогу Молдові зможемо надати", - підрезюмував він.

Нагадаємо, парламент Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти від 22 жовтня.

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