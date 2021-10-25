Массовое ДТП возле Кривого Рога: есть погибший и пострадавшие

Массовое ДТП возле Кривого Рога: есть погибший и пострадавшие

В ДТП столкнулись 4 авто: "Москвич 2141", AUDI A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti.

Вблизи Кривого Рога произошло масштабное ДТП с участием 4 автомобилей.

Об этом информирует ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на трассе М-23 возле села Надежда Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района.

Столкнулись автомобили "Москвич 2141", AUDI A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti. Водитель последней машины погиб на месте. Его тело было зажато изуродованными конструкциями авто. С помощью гидравлических ножниц и разжимателей, спасатели срезали 2 стойки машины и забрали тело погибшего водителя, 1957 года.

Также пострадали водитель "Москвича", 1955 года рождения, водитель AUDI, 1995 года рождения и водитель Dacia Logan. Состояние пострадавших удовлетворительное, от госпитализации они отказались.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним:

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