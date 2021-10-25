Массовое ДТП возле Кривого Рога: есть погибший и пострадавшие

В ДТП столкнулись 4 авто: "Москвич 2141", AUDI A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti.
Вблизи Кривого Рога произошло масштабное ДТП с участием 4 автомобилей.
Об этом информирует ДСНС Украины в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на трассе М-23 возле села Надежда Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района.
Столкнулись автомобили "Москвич 2141", AUDI A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti. Водитель последней машины погиб на месте. Его тело было зажато изуродованными конструкциями авто. С помощью гидравлических ножниц и разжимателей, спасатели срезали 2 стойки машины и забрали тело погибшего водителя, 1957 года.
Также пострадали водитель "Москвича", 1955 года рождения, водитель AUDI, 1995 года рождения и водитель Dacia Logan. Состояние пострадавших удовлетворительное, от госпитализации они отказались.
Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Напомним: