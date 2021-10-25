В Николаеве водитель на Lexus протаранил две машины на светофоре

В Николаеве водитель на Lexus протаранил две машины на светофоре

На водителя составили админматериалы.

В Николаеве 25 октября на проспекте Центральном произошла ДТП. Lexus протаранил два автомобиля.

Об этом пишет "Новости-N".

Также читайте Вылетел на встречную полосу и протаранил три автомобиля: в Кривом Роге произошло масштабное смертельное ДТП

Водитель двигался со стороны ул. Декабристов. На перекрестке он не справился с управлением и врезался в Ford Fusion и Renault Duster. Две указанные машины остановились перед светофором перед тем, как произошло ДТП.

Во время аварии никто не пострадал.

У водителя Lexus обнаружили признаки алкогольного опьянения — на мужчину составили админматериалы.

Напомним, в Одесской области водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика.

Смертельное ДТП в Херсонской области - врачи борются за жизнь 17-летних парней. Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку