У Миколаєві водій на Lexus протаранив дві автівки на світлофорі

У Миколаєві водій на Lexus протаранив дві автівки на світлофорі

На водія склали адмінматеріали.

У Миколаєві 25 жовтня на проспекті Центральному сталася ДТП. Lexus протаранив дві автівки.

Про це пише "Новости-N".

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Водій рухався з боку вул. Декабристів. На перехресті він не впорався із керуванням та врізався у Ford Fusion і Renault Duster. Дві вказані автівки зупинилися перед світлофором перед тим, як трапилася ДТП.

Під час аварії ніхто не постраждав.

У водія Lexus виявили ознаки алкогольного сп'яніння – на чоловіка склали адмінматеріали.

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