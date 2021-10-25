У Миколаєві водій на Lexus протаранив дві автівки на світлофорі

На водія склали адмінматеріали.
У Миколаєві 25 жовтня на проспекті Центральному сталася ДТП. Lexus протаранив дві автівки.
Про це пише "Новости-N".
Водій рухався з боку вул. Декабристів. На перехресті він не впорався із керуванням та врізався у Ford Fusion і Renault Duster. Дві вказані автівки зупинилися перед світлофором перед тим, як трапилася ДТП.
Під час аварії ніхто не постраждав.
У водія Lexus виявили ознаки алкогольного сп'яніння – на чоловіка склали адмінматеріали.
Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив 10-річного хлопчика.