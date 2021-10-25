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У Миколаєві водій на Lexus протаранив дві автівки на світлофорі

У Миколаєві водій на Lexus протаранив дві автівки на світлофорі

Novosti-N

На водія склали адмінматеріали.

У Миколаєві 25 жовтня на проспекті Центральному сталася ДТП.  Lexus протаранив дві автівки. 

Про це пише "Новости-N".

Водій рухався з боку вул. Декабристів. На перехресті він не впорався із керуванням та врізався у  Ford Fusion і Renault Duster. Дві вказані автівки зупинилися перед світлофором перед тим, як трапилася ДТП.

Під час аварії ніхто не постраждав. 

У водія Lexus виявили ознаки алкогольного сп'яніння – на чоловіка склали адмінматеріали.

Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив 10-річного хлопчика.

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