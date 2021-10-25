Смертельна ДТП у Житомирській області: загинуло подружжя

Водій іномарки перебував нетверезим.

У селі Брусилів сталася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та Volkswagen, двоє людей загинуло, ще двоє пасажирів травмувалися.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Водій мікроавтобуса Volkswagen рухаючись вулицею, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 2101", яким керував 67-річний житель Коростишівської громади".

У результаті аварії водій автівки "ВАЗ" та його 57-річна дружина загинули на місці. Двоє пасажирів мікроавтобуса, 28-річна жителька Київської області та 40-річна киянка, отримали травми – жінок госпіталізували.

Під час обстеження у водія Volkswagen зафіксували стан алкогольного сп'яніння – 1,6 проміле алкоголю, при нормі 0,2 проміле.

У поліції розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив 10-річного хлопчика.

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