Смертельна ДТП у Житомирській області: загинуло подружжя

Водій іномарки перебував нетверезим.
У селі Брусилів сталася дорожньо-транспортна пригода – зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та Volkswagen, двоє людей загинуло, ще двоє пасажирів травмувалися.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
Водій мікроавтобуса Volkswagen рухаючись вулицею, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 2101", яким керував 67-річний житель Коростишівської громади".
У результаті аварії водій автівки "ВАЗ" та його 57-річна дружина загинули на місці. Двоє пасажирів мікроавтобуса, 28-річна жителька Київської області та 40-річна киянка, отримали травми – жінок госпіталізували.
Під час обстеження у водія Volkswagen зафіксували стан алкогольного сп'яніння – 1,6 проміле алкоголю, при нормі 0,2 проміле.
У поліції розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив 10-річного хлопчика.