ДТП у Харкові: розтрощений легковик і троє потерпілих

Водій не впорався з кермуванням.
У спальному районі Харкова сталася ДТП. Там на жвавому проспекті водій “Мерседеса” не впорався з кермуванням і влетів у відбійник.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 жовтня.
Момент потрапив на реєстратор попутного авто. Від удару некерований “Мерседес” перекинувся на дах. Лише дивом він не зачепив інші автівки, що їхали поруч.
35-річний водій і двоє його пасажирів дістали травми.
Як повідомлялося, на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.