ДТП у Харкові: розтрощений легковик і троє потерпілих

ДТП у Харкові: розтрощений легковик і троє потерпілих

Водій не впорався з кермуванням.

У спальному районі Харкова сталася ДТП. Там на жвавому проспекті водій “Мерседеса” не впорався з кермуванням і влетів у відбійник.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 жовтня.

Момент потрапив на реєстратор попутного авто. Від удару некерований “Мерседес” перекинувся на дах. Лише дивом він не зачепив інші автівки, що їхали поруч.

35-річний водій і двоє його пасажирів дістали травми.

Новини України: в Харкові водій "Мерседеса" не впорався з кермуванням і влетів у відбійник

Як повідомлялося, на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.

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