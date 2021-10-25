ДТП в Харькове: разбитая легковушка и трое пострадавших

ДТП в Харькове: разбитая легковушка и трое пострадавших

Водитель не справился с управлением.

В спальном районе Харькова произошло ДТП. Там на оживленном проспекте водитель "Мерседеса" не справился с управлением и влетел в отбойник.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 25 октября.

Момент попал на регистратор попутного авто. От удара неуправляемый "Мерседес" перевернулся на крышу. Только чудом он не задел другие машины, которые ехали рядом.

35-летний водитель и двое его пассажиров получили травмы.

Новости Украины: в Харькове водитель "Мерседеса" не справился с управлением и влетел в отбойник

Как сообщалось, на дороге "Слободка-Кульчивецка — Врублевцы" возле села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Авто переехало 17-летнего парня.

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