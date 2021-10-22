В Николаевской области автомобиль без водителя наехал на ребенка

Пострадавшую девочку доставили в больницу.
В с. Коблево Николаевского района произошел инцидент, в результате которого пострадала 9-летняя девочка.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
53-летний водитель припарковал ГАЗель возле кафе и пошел по своим делам. Однако автомобиль начал самопроизвольное движение и совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, находившегося позади транспортного средства.
Вследствие ДТП 9-летняя девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу.
Следователи проводят расследование всех обстоятельств ДТП.
Напомним, в городе Дубно Ровенской области водитель сбил 10-месячного мальчика, которого мама везла по пешеходному переходу. В результате удара коляска с малышом улетела на несколько метров и перевернулась. Ребенка с травмой головы забрала "скорая".