У Миколаєві 80-річна жінка зарубала сокирою свою подругу

У Миколаєві 80-річна жінка зарубала сокирою свою подругу

Пенсіонерка одразу повідомила сусіду про подію.

У Миколаєві співробітники поліції затримали 80-річну жінку. За версією слідства, вона вдарила сокирою свою подругу. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталась пізно ввечері 23 жовтня у будинку по провулку Екіпажному. Пенсіонерка повідомила сусіду, що сокирою вбила свою подругу. Чоловік викликав поліцейських.

У будинку пенсіонерки правоохоронці виявили тіло 49-річної жінки, поруч із нею лежала сокира. Експерт, оглянувши тіло, виявив чисельні пошкодження голови. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, на залізничній станції у м. Фастів Київської області знайшли мертвим 15-річного хлопця. Він загинув через удар електричним струмом.

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