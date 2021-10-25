СНБО cклала список пророссийских Telegram-каналов (перечень)

К списку СНБО попали 5 Telegram-каналов, которые продвигают пророссийскую пропаганду против Украины.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины проанализировал аккаунты и Telegram-каналы, которые системно продвигают пророссийские настроения против Украины.

Об этом говорится в отчете ГПД.

В список СНБО попали такие Telegram-каналы:

Klymenko Time; Vesti; Шептун; First; Новоstnoy.

Klymenko Time имеет 53 000 подписчиков. Этот медийный проект принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. В СНБО сообщают, канал публиковал сообщения, направленные против правительства Украины.

Vesti имеет 20 000 подписчиков. Этот канал издание Vesti.ua принадлежит медиахолдинга "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший прессекретар и гражданская жена Александра Клименко Ольга Семченко.

Эти 2 канала уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей.

Шептун имеет 57 000 подписчиков. Это один из популярных анонимных Telegram-каналов, пишут о политике. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов.

First имеет 447 000 подписчиков. Это один из Telegram-каналов, пишет о политике в Украине. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророссийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемого РФ.

В СНБО отмечают, ссылаясь на исследования, эти 2 канала администрируемых пользователем "@A_menejer" (он же @ A_manager2 и @Arhangel). Как информирует СБУ, этот человек принимает заказы из публикаций материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети Telegram-каналов. Он также является администратором известных пророссийских каналов "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада". Реальная лицо, являющееся администратором канала, известный правоохранительным органам, и в настоящее время находится в розыске по ст. ст. 293-294 УК Украины.

Новоstnoy имеет меньше подписчиков из всех выше упомянутых — 3800. Это каналпрокладка, используемый для распространения публикаций прокремлевских каналов.

Пророссийские аккаунты персональных блогов:

Юрий Ткачев, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live.

СНБО

В СНБО отмечают, чтобы убедиться, что все эти каналы взаимосвязаны, нужно лишь ознакомиться со статистикой на открытом ресурсе tgstats.

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