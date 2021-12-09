Пропал сертификат о вакцинации в "Дії": инструкция восстановления

Если вдруг COVID-сертификат в Действии пропал, не стоит волноваться. Эта проблема возникает, если на телефоне или планшете установлена ​​не последняя версия приложения. Как восстановить сертификат в Действии – инструкция в материале ТСН.ua.

Чтобы сертификат о вакцинации от коронавируса в "Дії" появился снова, нужно всего лишь обновить электронный документ. Сделать это можно без распознавания лица или использования электронной подписи. Инструкция достаточно проста.

Первый шаг: обновление программы

Ранее, чтобы получить COVID-сертификат, нужно было иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт. Теперь, обновив приложение к новейшей версии, сертификат о вакцинации подтянется даже у владельцев только паспорта-книжечки.

Для обновления "Дії" нужно зайти в Google Play (для устройств на Android) или в AppStore (для гаджетов на iOS). Обычно сертификат подтягивается сразу. Если же этого не произошло, следует сделать следующие шаги.

Второй шаг: авторизация в приложении

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Самый простой способ авторизации – с использованием BankID. Особенно, если на смартфоне уже установлено любое приложение онлайн-банкинга (например, Приват24). В этом случае "Дія" получает данные от банка, который вы используете. Данный способ отлично работает в том случае, если у вас нет биометрических документов.

Если же у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт, а смартфон имеет поддержку функции NFC, то вы можете пройти авторизацию с помощью этих документов. Выберите “Авторизироваться через NFC” и просто приложите смартфон к документу.

Третий шаг: получение нового COVID-сертификата

Выберите меню «Услуги» в нижней строке программы и перейдите к разделу «COVID-сертификаты». Нажмите “Получить COVID-сертификат” и подождите несколько минут.