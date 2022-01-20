В МОН рассказали, сколько студентов будут получать стипендии

Документ находится на финальной стадии согласования.
В Украине в этом году 40-45% студентов будут получать академические стипендии.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
По его словам, позицию Минобразования поддержали коллеги из Минэкономики, Минцифры и Минфина.
"В настоящее время документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции. То есть, во время ближайшего заседания правительства вопрос будет урегулирован окончательно. Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий – увеличится", — подчеркнул министр образования.
Напомним, в 2020 году на заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования. В заведениях профтехобразования стипендии увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов имеют повышение не менее чем в 1,5 раза. Следует отметить, что последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года.
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