В МОН рассказали, сколько студентов будут получать стипендии

В МОН рассказали, сколько студентов будут получать стипендии

Документ находится на финальной стадии согласования.

В Украине в этом году 40-45% студентов будут получать академические стипендии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

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По его словам, позицию Минобразования поддержали коллеги из Минэкономики, Минцифры и Минфина.

"В настоящее время документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции. То есть, во время ближайшего заседания правительства вопрос будет урегулирован окончательно. Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий – увеличится", — подчеркнул министр образования.

Напомним, в 2020 году на заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования. В заведениях профтехобразования стипендии увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов имеют повышение не менее чем в 1,5 раза. Следует отметить, что последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года.

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