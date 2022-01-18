В Николаеве и Черкассах "минеры" отправили школьников на дистанционку

В Николаеве и Черкассах "минеры" отправили школьников на дистанционку

Дети до конца недели будут учиться онлайн.

Отправить школьников на дистанционку из-за постоянных псевдоминирований. Такую рекомендацию учебным заведениям предоставили управление образования Николаева и Черкасс.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 января.

Накануне в этих городах снова поступали анонимные сообщения о взрывчатке в школах. Учащихся эвакуировали, территорию проверили, ничего подозрительного не обнаружили. Чтобы не срывался учебный процесс – все черкасские ученики, по меньшей мере, до конца недели будут учиться онлайн.

Согласились временно перейти на дистанционную учебу и несколько николаевских школ.

Очередная волна псевдоминирований началась в Украине, напомним, на прошлой неделе. Разными городами – кроме школ – неизвестные угрожали взорвать аэропорты, метро, ТРЦ и даже памятники. В частности, накануне вечером в Киеве из-за таких угроз пришлось закрывать три станции подземки. Эксперты обследовали каждый объект и ни разу опасности не обнаружили.

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