В Николаеве заминировали школы (видео)

Полицейские производят эвакуацию.

Сегодня, 14 января, в Николаеве заминировали четыре школы. В учебные заведения направлены все спецслужбы города. Проводится эвакуация работников школ и учащихся.

Информацию о событии изданию "Новости-Н" подтвердили в пресс-службе ГУ СЭС Украины в Николаевской области.

Заминированными оказались школы №19, 20, 46, 56.

В учебные заведения направлены все спецслужбы города: полиция, спасатели, "скорая", аварийные бригады "Николаевгаза" и "Николаевоблэнерго", а также взрывотехники. Проводится эвакуация работников школ и учащихся.

Напомним, накануне украинскими городами прокатилась волна псевдоминирований. В частности, в Одессе "заминировали" новогоднюю елку. В Черкассах и Львове были эвакуированы школы. В столице на час парализовало подземку, так как неизвестные сообщили о "минировании" четырех центральных станций.

В Нацполиции уточнили, что с начала года уже поступило 145 вызовов о заминировании.

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