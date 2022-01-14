У Миколаєві замінували школи (відео)

Поліцейські проводять евакуацію.

Сьогодні, 14 січня, у Миколаєві замінували чотири школи. До навчальних закладів направлені всі спецслужби міста. Проводиться евакуація працівників шкіл та учнів.

Інформацію про подію виданню "Новини-N" підтвердили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Замінованими виявилися школи №19, 20, 46, 56.

До навчальних закладів направлені всі спецслужби міста: поліція, рятувальники, "швидка", аварійні бригади "Миколаївгазу" та "Миколаївобленерго", а також вибухотехніки. Проводиться евакуація працівників шкіл та учнів.

Нагадаємо, напередодні українськими містами прокотилася хвиля псевдомінувань. Так, в Одесі "замінували" новорічну ялинку. У Черкасах і Львові евакуювали школи. У столиці на годину паралізувало підземку, бо ж невідомі повідомили про "мінування" чотирьох центральних станцій.

У Нацполіції уточнили, що від початку року вже надійшло 145 викликів про замінування.

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