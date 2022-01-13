Україною промайнула хвиля псевдозамінувань: де шукали бомби і чи є постраждалі

Україною промайнула хвиля псевдозамінувань: де шукали бомби і чи є постраждалі

З початку року вже надійшло 145 викликів про замінування.

Замінував ялинку на головній вулиці та погрожував її підірвати. В Одесі довелося на кілька годин перекрити Дерибасівську через жартівника, який увесь день тримав в напрузі оперативні служби.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 13 січня.

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Спершу повідомив анонімним листом про замінування усіх торговельно-розважальних центрів, а потім і святкового дерева. Фахівці все перевірили — небезпеки не виявили. І кажуть, що підозрюваного вже вирахували, тож затримають — найближчим часом.

Нині ж силовики шукають авторів інших повідомлень про мінування. Листи з погрозами напередодні надходили не лише в Одесі. У Черкасах і Львові через них евакуювали школи. У столиці на годину паралізувало підземку, бо ж невідомі повідомили про мінування чотирьох центральних станцій.

Шукали бомби і на двох летовищах. Чимало повідомлень із погрозами, кажуть силовики, надходять із тимчасово окупованих територій. Зазвичай анонімні імейли приходять на адресу поліції та СБУ.

“У такому випадку йдеться про замінування одночасно 200—300 об'єктів. І це дуже велике навантаження на правоохоронців. Але в той же час на такий виклик ми реагуємо, перевіряємо всі об'єкти. З початку року вже надійшло 145 викликів про замінування”, — розповіла пресофіцер Нацполіції України Мар'яна Рева.

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