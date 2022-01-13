Данілов озвучив плани Путіна щодо України

За словами Данілова, РФ окупували частину Донбасу, що ми не звертали увагу на анексію Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов озвучив глобальні та сьогоднішні плани російського президента Володимира Путіна щодо України.

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Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Так, за словам Данілова, наразі план - здійснити внутрішню дестабілізацію України, а глобально - "це знищення нас як держави".

"Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він буде мати можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Крапка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ті завдання, які вони поставили перед собою", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що "глобально у Путіна є план по реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться, тобто вона може бути, але карликова".

"Що ми бачимо на сьогоднішні день? Те, що стосується політичної дестабілізації саме за рахунок сил, афільованих з Російською Федерацією після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, зробити їм це складно. Лишається інший напрямок. Це енергетика. Те, що відбувається з енергетикою в світі, це не тільки в нашій країні. Це досить багатогранна така проблема. Чому? Тому що тут і COVID, тут і Китай, тут і Тайвань, тут і Індія, тут дуже багато процесів", - пояснює секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія стягнула війська до кордону і підготувала внутрішній саботаж та дестабілізацію щодо України і що агресором виступає саме Москва.

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