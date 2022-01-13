Скавчав від безсилля: в Одесі розібрали стіну, щоб врятувати пса

Скавчав від безсилля: в Одесі розібрали стіну, щоб врятувати пса

Тварина сиділа у пастці впродовж тижня.

В Одесі двоє чоловіків та дівчина врятували пса, який впав в щілину між двома будинками і не міг самостійно вибратися звідти впродовж тижня.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 13 грудня.

Чоловіки озброїлися кіркою і почали розширювати щілину, аби пролізти всередину підвалу. Коли отвір був готовий - рятівники обережно протиснулися через нього і на глибині знайшли пса, який скавчав від безсилля.

Вдягнувши рукавиці, один з чоловіків обережно взяв тварину на руки і відніс її нагору, де передав іншому. Врятований пес на волі одразу чкурнув у хащі, а чоловіки заклали отвір камінням, аби туди більше ніхто не впав.

Новини Одеси: двоє чоловіків та дівчина розібрали стіну, щоб врятувати дворового песика

Нагадаємо, у Херсоні дівчина хотіла зняти з дерева кота, але не змогла злізти на землю. Їй допомогли рятувальники.

А у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.

Читайте також: