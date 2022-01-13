Світоліна та ще три українки дізналися імена перших суперниць на Australian Open

Основний раунд турніру розпочнеться 17 січня.
Стали відомі імена суперниць українок у стартовому раунді змагань "Великого шолому" - Australian Open.
Так, у першому колі турніру точно зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Також там має шанс опинитися й Леся Цуренко, але для цього вона повинна виграти фінальний поєдинок кваліфікації.
Отже, першою опоненткою Світоліної буде Фіона Ферро із Франції. Найкращий результат Еліни на Australian Open – чвертьфінал у 2018-19 роках. Першою суперницею Костюк буде француженка Діан Паррі. Марта зіграє в основній сітці турніру втретє.
Калініна розпочне виступи на кортах Мельбурна матчем проти американки Джессіки Пегули. Українка зіграє в основній сітці Australian Open уперше у кар'єрі. Ястремська у першому раунді зустрінеться з американкою Медісон Бренгл. Особистий рекорд Даяни в Австралії – третє коло.
#AusOpen Singles Draw. pic.twitter.com/gyBZigu8LV— WTA Insider (@WTA_insider) January 13, 2022
- Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня;
- Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.
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