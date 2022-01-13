Світоліна та ще три українки дізналися імена перших суперниць на Australian Open

Світоліна та ще три українки дізналися імена перших суперниць на Australian Open

Основний раунд турніру розпочнеться 17 січня.

Стали відомі імена суперниць українок у стартовому раунді змагань "Великого шолому" - Australian Open.

Так, у першому колі турніру точно зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Також там має шанс опинитися й Леся Цуренко, але для цього вона повинна виграти фінальний поєдинок кваліфікації.

Отже, першою опоненткою Світоліної буде Фіона Ферро із Франції. Найкращий результат Еліни на Australian Open – чвертьфінал у 2018-19 роках. Першою суперницею Костюк буде француженка Діан Паррі . Марта зіграє в основній сітці турніру втретє.

Калініна розпочне виступи на кортах Мельбурна матчем проти американки Джессіки Пегули . Українка зіграє в основній сітці Australian Open уперше у кар'єрі. Ястремська у першому раунді зустрінеться з американкою Медісон Бренгл . Особистий рекорд Даяни в Австралії – третє коло.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня;

Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.

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