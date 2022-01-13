У Миколаєві жінка купила крупу з "сюрпризом" (відео)

У пачці з крупою жили хробаки.
У Миколаєві жінка купила у магазині пшеничну крупу — після розпакування з’ясувалося, що в ній живуть хробаки.
Про це пише місцеве видання "Новин-N".
З її слів, покупку вона зробила у супермаркеті на Намиві.
Чи намагалася вона повернути до магазину зіпсований товар, містянка не повідомила.
Нагадаємо, у Дніпрі жінка виявила в своєму морозиві "дивовижну" знахідку - уламок зуба.
А у Херсоні місцеві жителі показали зіпсовану ковбасу, всередині були великі хробаки.
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