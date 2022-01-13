В Николаеве женщина купила крупу с "сюрпризом" (видео)

В Николаеве женщина купила крупу с "сюрпризом" (видео)

В пачке с крупой жили черви.

В Николаеве женщина купила в магазине пшеничную крупу – после распаковки выяснилось, что в ней живут черви.

Об этом пишет местное издание "Новости-N".

По ее словам, покупку она сделала в супермаркете на Намыве. Пыталась ли она вернуть в магазин испорченный товар, горожанка не сообщила.

Напомним, в Днепре женщина обнаружила в своем мороженом "удивительную" находку — обломок зуба.

А в Херсоне местные жители показали испорченную колбасу, внутри были большие черви.

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