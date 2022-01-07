Сидів у вигрібній ямі три доби: в Одеській області врятували пса (відео)

Сидів у вигрібній ямі три доби: в Одеській області врятували пса (відео)

Місцеві жителі не могли зрозуміти, звідки лунає скиглення тварини.

У селі Олександрівка рятувальники дістали з вигрібної ями пса, який там застряг.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

Зі слів місцевих мешканців, скиглення пса вони почули три дні тому і не могли зрозуміти, звідки лунає звук. З'ясувавши, що тварина застрягла у вигрібній ямі, люди викликали представників ДСНС.

Рятувальники прибули на місце виклику і дістали пса.

Нагадаємо, у Херсоні дівчина хотіла зняти з дерева кота, але не змогла злізти на землю. Їй допомогли рятувальники.

А у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.

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