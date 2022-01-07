Обличчя обгризали собаки: у Дніпрі біля міської лікарні знайшли тіло жінки

Її особистість поки що встановити не вдалося.

У Дніпрі біля міської лікарні №6 знайшли обгризене тіло жінки.

Про це пише видання "Інформатор".

Тіло загиблої виявили місцеві мешканці біля теплотраси на вулиці Батумській. Внаслідок чого померла жінка, зараз невідомо. Її особистість поки що також не вдалося з'ясувати. Обличчя громадянки поглинули бродячі собаки.

На місці події працювали слідчі та судмедексперти. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що в Апостоловому Дніпропетровській області знайшли тіло жінки з перерізаним горлом. На вбитій була відсутня спідня білизна.

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