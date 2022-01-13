Данилов озвучил планы Путина относительно Украины

По словам Данилова, РФ оккупировали часть Донбасса, что мы не обращали внимания на аннексию Крыма.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил глобальные и сегодняшние планы российского президента Владимира Путина относительно Украины.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Так, по словам Данилова, сейчас план – осуществить внутреннюю дестабилизацию Украины, а глобально – "это уничтожение нас как государства".

"Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация нашей страны. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять задачи, которые они поставили перед собой", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что "глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится, то есть она может быть, но карликовая".

"Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после определенных наших превентивных процедур, сделать им это сложно. Остается другое направление. Это энергетика. То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это достаточно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, здесь и Китай, здесь и Тайвань, здесь и Индия, здесь очень много процессов", — объясняет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия стянула войска к границе и подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию относительно Украины и что агрессором выступает именно Москва.

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