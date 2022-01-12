Щедрый вечер или Маланка 13 января 2022 года: традиции и обычаи

Кушаньям на Щедрый вечер уделяется очень важная роль.

Щедрый вечер (Маланка, Малания, Васильев вечер – ред.) – вечер 13 января.

Щедрый вечер: как объединились языческие и христианские верования

По христианскому календарю – это день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки – ред.). А с точки зрения язычества, раньше верили Меланка-Вода приходит на щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о следующих праздниках и справить гости, которые в народе так и называют – гости Меланки. В народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер или праздник Меланки.

Щедрый вечер: традиции и обычаи

Как пишет известный украинский этнограф в книге "Луна", утром 13 января начинали готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. Именно от этого блюда и происходит название праздника. В отличие от богатой, ее можно было заправлять скоромным – на Полесье даже зерно варили со смальцем.

Щедрый вечер: еда праздника

Кутью также ставили в угол, как и на Рождество. Жгли немало блинчиков с салом, готовили пироги, вареники с сыром, чтобы отдаривать щедрователей и посевщиков. Кушаньям уделяется очень важная роль: считается, что чем больше разнообразие на столе в этот день, тем щедрее будет следующий год. Блюда должны быть очень сытные, но, например, готовить рыбу – плохая примета, ведь из дома может сбежать счастье. А вот блюда из свинины готовятся обязательно, поскольку именно это животное символизирует изобилие в доме. Традиционно из свинины готовят студень, кровянку, колбасы, верещаку, сало, фаршируют целым и т.д.

Щедрый вечер: ритуалы

Вечером и до полуночи обходили дома щедровщицы. Девушки, собравшись в группы, с поэтическими песнями-щедровками посещали соседей, а девушки-подростки щедровали в одиночку или вместе.

Парни в это время "водили Меланку", то есть переодетого в женский наряд шутника. С этим сюжетом связаны саркастические сценки, которые разыгрывали участники действ.

А чтобы разрешить какой-то конфликт, соседи шли друг к другу мириться. Ребята, которые перед этим «получили тыкву», вторично ссылали сватов с надеждой на согласие.

Садясь к ужину, каждый надевал новую рубашку, а также брал собственную специально меченую ложку. Перед тем как начать трапезу, хозяйка просила детей выйти из дома, а возле отца, сидевшего за столом, клала столько пирогов, чтобы его не было видно. После этого приглашала ребятишек в горницу.

Затем обходили пасеку, домашних животных, благословляя их с Новым годом и даря кутью. На Полтавщине и Бойковщине выносили на ниву плуга и, впрягшись, символически пахали ниву, чтобы в грядущем году хорошо уродило зерно.

А на следующий день, когда начинает рассветать, идут сеять зерном. Зерно берут в перчатку или в мешок. Сначала идут к крестным родителям и другим родственникам и близким. Первый посевщик на Новый год приносит в дом счастье. По народному верованию, девушки счастья не приносят — только ребята, а потому сеять девушкам не годится.

Щедрый вечер: украинские народные приметы

Если к Новому году хороший снег — этот гречку.

Небо в звездах – урожай на грибы и горох.

Падает мягкий снег — к урожаю, а если тепло, то лето будет дождливым.

Сильный мороз и падает малый снежок – на урожай хлеба, здоровье людей и животных; когда же тепло и без снега – на неурожай и болезни.

Какой первый день в Новом году, и год будет такой.

Много пушистого инея на деревьях — к урожаю зерновых и хорошему медосбору.

Гололедица на деревьях — уродит фрукты.

Звездное небо – будут хорошо нестись куры.

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