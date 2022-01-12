Ретроградный Меркурий: гороскоп для всех знаков зодиака

Во время ретроградного периода положительные качества Меркурия вроде бы искажаются.
В начале 2022 года Меркурий снова станет ретроградным. Это продлится с 14 января и завершится 4 февраля. В этот период может ломаться техника, нарушаться коммуникация между людьми, а деловые соглашения так и не будут заключены. Поэтому следует быть осторожными и прислушиваться к подсказкам звезд.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период ретроградного Меркурия в январе-феврале 2022 ниже:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Отложите ваше желание творить на несколько недель. Сейчас лучше заняться планированием года, расписывайте цели и позвольте переменам просто происходить.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Скоро придет время сиять. Но во время ретроградного Меркурия сфокусируйте ваши желания на концентрации собственных ресурсов. Пора действовать еще не пришло, накапливайте собственные ресурсы, чтобы потом смело двигаться вперед. Загляните внутрь себя, чтобы обрести прочность.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Исцелитесь от боли прошлого, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Не ешьте себя изнутри. Перестаньте гоняться за прошлым. Сейчас оно вам не нужно, поэтому – овладейте себя.
РАК (22 июня-22 июля)
Найдите целостность и сосредоточьтесь на задачах, которые вы поставили перед собой. Ищите справедливые выходы из сложившейся ситуации.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Найдите внутри себя внутреннюю красоту и светлую. Именно они озарят вам движение дальше. Доверяйте своим внутренним чувствам и чувствам.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Поработайте над своей сексуальностью, обратите внимание на вполне материальные наслаждения этого мира. Задумайтесь над вашими увлечениями.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Пора заявиться о независимости и сепарироваться от людей, которые не дают вам полноценно жить и развиваться. Исследуйте природу своих поступков.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Ищите баланс как внутри себя, так и снаружи. Ищите новые пути в деле, которое доставляет вам средства и удовольствие. Освоите свои стремления.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Пора наслаждаться. Разожгите внутри себя внутренний огонь страсти и заставьте его палаты наружу. Следует увидеть аспекты удовлетворения в своей жизни.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Будьте творческими. В скором времени вы почувствуете нашествие успеха. Просто доверяйте своей интуиции и она приведет вас куда следует.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Сложный период уже позади, хотя вы, возможно, до сих пор ощущаете последствия. Но не волнуйтесь, – радостные победы уже впереди.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Посмотрите внутрь себя и осознайте, что вы действительно хотите делать сейчас. Возможно, это стряпня, а возможно, время побыть наедине и начать вести дневник.
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