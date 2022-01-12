Ретроградний Меркурій: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Під час ретроградного періоду позитивні якості Меркурія ніби викривляються.

На початку 2022 року Меркурій знову стане ретроградним. Це триватиме від 14 січня і завершиться 4 лютого. У цей період може ламатися техніка, порушуватися комунікація між людьми, а ділові угоди так і не будуть укладені. Тому варто бути обережними і прислухатися до підказок зірок.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період ретроградного Меркурія у січні-лютому 2022 року нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Відкладіть ваше бажання творити на кілька тижнів. Зараз краще зайнятися плануванням року, розписуйте цілі та дозвольте змінам просто відбуватися.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Скоро настане час сяяти. Але під час ретроградного Меркурія сфокусуйте ваші бажання на концентрації власних ресурсів. Час діяти ще не настав, накопичуйте власні ресурси, щоб потім сміливо рухатися вперед. Зазирніть всередину себе, щоб знайти міцність.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зціліться від болі минулого, щоб мати можливість рухатися далі. Не їжте себе зсередини. Перестаньте ганятися за минулим. Зараз воно вам не потрібне, тому - опануйте себе.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Знайдіть свою цілісність та зосередьтеся на завданнях, які ви поставили перед собою. Шукайте справедливі виходи з ситуації, що склалася.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Знайдіть всередині себе внутрішню красу та світлу. Саме вони осяють вам рух далі. Довіряйте своїм внутрішнім почуттям та відчуттям.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Попрацюйте над своє сексуальністю, зверніть увагу на цілком матеріальні насолоди цього світу. Замисліться над вашими захопленнями.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Саме час заявитися про незалежність та сепаруватися від людей, які не дають вам повноцінно жити та розвиватися. Досліджуйте природу власних вчинків.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Шукайте баланс як всередині себе, так і назовні. Шукайте нові шляхи у справі, яка приносить вам кошти та задоволення. Опануйте свої прагнення.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Час насолоджуватися. Розпаліть всередині себе внутрішній вогонь пристрасті та змусьте його палати назовні. Слід побачити аспекти задоволення у власному житті.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Будьте творчими. Незабаром ви відчуєте нашестя успіху. Просто довіряйте своїй інтуїції і вона приведе вас куди слід.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Складний період вже позаду, хоча ви можливо досі відчуваєте наслідки. Але не хвилюйтеся, - радісні перемоги вже попереду.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Подивіться всередину себе і усвідомте, що ви насправді хочете робити зараз. Можливо, це куховарення, а можливо, час побути наодинці та почати вести щоденник.

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